Россиянам сообщили, как сохранить деньги в «черную пятницу»

По его словам, необходимо заранее запланировать бюджет, а также список покупок, которые находятся в приоритете. «Важно, чтобы покупатель рядом имел адекватного близкого, который способен остановить в случае растрат», — объяснил эксперт.

Профессор предложил использовать ненужные вещи в качестве подарков, что будет действовать как реабилитация для сорвавшегося и купившего чрезмерное количество вещей человека.

Напомним, год назад средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете.

