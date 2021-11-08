Россиянам сообщили, как сохранить деньги в «черную пятницу»
Чтобы сохранить деньги в «черную пятницу» и не потратить месячный бюджет, необходимо заранее подготовиться, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доктора наук, профессора Андрея Зберовского.
По его словам, необходимо заранее запланировать бюджет, а также список покупок, которые находятся в приоритете. «Важно, чтобы покупатель рядом имел адекватного близкого, который способен остановить в случае растрат», — объяснил эксперт.
Профессор предложил использовать ненужные вещи в качестве подарков, что будет действовать как реабилитация для сорвавшегося и купившего чрезмерное количество вещей человека.
Напомним, год назад средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете.
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