Россиянам сообщили, как сохранить деньги в «черную пятницу»

Чтобы сохранить деньги в «черную пятницу» и не потратить месячный бюджет, необходимо заранее подготовиться, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доктора наук, профессора Андрея Зберовского.

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По его словам, необходимо заранее запланировать бюджет, а также список покупок, которые находятся в приоритете. «Важно, чтобы покупатель рядом имел адекватного близкого, который способен остановить в случае растрат», — объяснил эксперт.

Профессор предложил использовать ненужные вещи в качестве подарков, что будет действовать как реабилитация для сорвавшегося и купившего чрезмерное количество вещей человека.

Напомним, год назад средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Черная Пятница
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