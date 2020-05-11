Экономист назвал денежные выплаты единственно правильной мерой помощи бизнесу

«Крупные компании, которые генерируют большую часть ВВП России, в общем-то, и не останавливались, а потому почти и не пострадали от ограничений. А вот для сектора услуг и розничной торговли ограничения, связанные с коронавирусом, были достаточно тяжёлыми. Кроме того, окончательные решения по снятию ограничений отданы на откуп региональным властям. Соответственно, в разных регионах и ситуация будет существенно разная. Есть опасения, что в Москве и Санкт-Петербурге ограничения могут затянуться, что будет болезненным для предприятий сферы услуг, дислоцированных в этих регионах», - сообщил экономист.

Он также заявил о неэффективности анонсированных мер поддержки бизнеса, связанных со снижением налогов и предложил альтернативу.

«Что касается поддержки, то важно понимать, что большая часть ранее анонсированных мер не особо эффективна. Что толку снижать налоги, если предприятие лишилось выручки? У них и так нет ни текущего денежного потока, ни прибыли. Мне кажется, было бы правильнее изучить нетрадиционный для нашей страны, но распространённый за рубежом, метод прямых выплат гражданам. Несмотря на свою нетрадиционность, он даёт быстрый эффект. Он поддерживает граждан, а граждане начинают тратить деньги и поддерживать все группы бизнеса, связанные с потребителем. И самое главное, почему меры поддержки проводятся не очень активно и осторожно, связано с тем, что у чиновников, которые принимают решения, банально нет статистики. Минимальный период для сбора таких данных – месяц и я думаю, что к 20-м числам мая Росстат предоставит статистические данные, которые позволят разработать более энергичные меры поддержки бизнеса», - добавил Сергей Хестанов.

Кроме того, в ходе совещания Владимир Путин предложил меры по сохранению занятости в РФ после кризиса в результате пандемии. Как заявил глава государства, компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.

Более того, сам кредит и проценты будут списаны, если предприятие сохранит 90 процентов персонала. По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно, отметил президент.

