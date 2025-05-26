Экономист оценила стоимость воспитания ребенка в 1,3-3,6 млн рублей

«В первые годы (0–3 года) на питание, одежду, игрушки, медицинские расходы нужно около 200-400 тысяч рублей. Дошкольные учреждения, дополнительные занятия, одежда потребуют около 300-500 тысяч рублей», — отметила Байгузина в разговоре с «Газетой.Ru».

Дополнительные деньги придется потратить на образование: школьные затраты оценили в 800 тысяч - 1,2 млн рублей, а оплата вузов составит от 400 тысяч до 1,5 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы России Александр Спиридонов заявил в пресс-центре НСН, что необходимо ежегодно индексировать программу материнского капитала и повышать выплаты на каждого последующего ребенка.

