Расходы россиян выросли в 2024 году на 6 % за вычетом инфляции

При этом аналитики отмечают, что расходы начали снижаться к концу года.

Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%, что превысило прогнозы Минэкономразвития и Центробанка, следует из данных Росстата. В декабре потребительские цены выросли на 1,32% за месяц, замедлившись по сравнению с ноябрьским уровнем в 1,43%.

Продовольственные товары подорожали на 2,6% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,05%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,81% за месяц и на 6,12% за год. Услуги подорожали на 0,2% в декабре, а в годовом выражении их рост составил 11,52%.

Для сравнения, в 2023 году инфляция в России составила 7,4%, передает «Радиоточка НСН».

