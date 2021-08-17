Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о понижении пенсионного возраста

Депутаты Госдумы от Компартии внесли на рассмотрение законопроект о возвращении дореформенного пенсионного возраста, действовавшего до 2018 года. Текст документа доступен в базе данных Госдумы.



«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в документе.

Авторы законопроекта предлагают улучшать механизм страховой пенсионной системы вместо повышения возраста выхода на пенсию. В пояснительной записке депутаты отмечают, что повышение возраста влечет за собой большее количество пенсий по инвалидности, что также усилит нагрузку на Пенсионный фонд.

В тексте документа подчеркивается, что, согласно указу российского президента Владимира Путина, средняя продолжительность жизни должна увеличиться и достигнуть 80 лет к 2030 году. При этом высокий пенсионный возраст и нагрузка людей старшего возраста «ожидаемо увеличит смертность».

