Экономист назвал три способа сократить еженедельные траты
Доктор экономических наук Александр Щербаков заявил, что сократить число еженедельных трат помогут нескольких простых правил, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, не следует посещать магазины голодным, а также стараться избегать незапланированных покупок. Также он посоветовал еженедельно вести учёт доходов и расходов, как всех членов семьи, так и каждого в отдельности.
«Учитывая эти результаты, необходимо сохранить 15% от суммы в качестве сбережений. Остальную часть можно расходовать на текущие потребительские нужды», — заключил Щербаков.
Ранее в Центробанке РФ заявили о снижении качества товаров в России и повышении цен.
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