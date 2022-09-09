Экономист назвал три способа сократить еженедельные траты

По его словам, не следует посещать магазины голодным, а также стараться избегать незапланированных покупок. Также он посоветовал еженедельно вести учёт доходов и расходов, как всех членов семьи, так и каждого в отдельности.

«Учитывая эти результаты, необходимо сохранить 15% от суммы в качестве сбережений. Остальную часть можно расходовать на текущие потребительские нужды», — заключил Щербаков.

Ранее в Центробанке РФ заявили о снижении качества товаров в России и повышении цен.



