В ЦБ заявили о снижении качества товаров в России и повышении цен

Банк России спрогнозировал постепенное снижение производства товаров, которые зависят от импорта. Этот процесс будет идти вместе со снижением качества этих товаров. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

Как отмечают в Центробанке, при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента.