В ЦБ заявили о снижении качества товаров в России и повышении цен
Банк России спрогнозировал постепенное снижение производства товаров, которые зависят от импорта. Этот процесс будет идти вместе со снижением качества этих товаров. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».
Как отмечают в Центробанке, при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента.
При этом динамика экономической активности в России «остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности», подчеркнули в регуляторе.
Аналитики Банка России обращают внимание на усиление инфляционного давления.
«Это означает, что текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность», — добавили в ЦБ.
Ранее россиянам предсказали доллар по 80 рублей к ноябрю.
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