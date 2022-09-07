В ЦБ заявили о снижении качества товаров в России и повышении цен

Банк России спрогнозировал постепенное снижение производства товаров, которые зависят от импорта. Этот процесс будет идти вместе со снижением качества этих товаров. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

Как отмечают в Центробанке, при сужении ассортимента товаров в продаже общее снижение объемов производства будет меньше. В результате глубина производственного спада в экономике окажется меньше, чем можно было бы предположить при отсутствии вариантов смены ассортимента.

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При этом динамика экономической активности в России «остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности», подчеркнули в регуляторе.

Аналитики Банка России обращают внимание на усиление инфляционного давления.

«Это означает, что текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность», — добавили в ЦБ.

Ранее россиянам предсказали доллар по 80 рублей к ноябрю.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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