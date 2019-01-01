«Лига защиты врачей»: СК добьет медицину в России

Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках. Силовики предлагают две специальные статьи за врачебные ошибки — о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии данных о ней. Врачи опасаются, что это приведет к резкому росту числа уголовных дел. Первая статья в случае гибели двух или более лиц по неосторожности врача предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. За вторую полагается штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что подобная инициатива заставит врачей бежать из профессии, поскольку под такую статью можно будет подвести любого медика.

«Эта мера бессмысленна, много раз уже обсуждалось, что эта инициатива об уголовном преследовании врачей за ошибки не будет вводиться, потому что было однозначное отношение всей медицинской общественности к этой идее. Это окончательно уничтожит остатки нашей медицины. Кто захочет работать врачом в ситуации, когда над тобой постоянно висит угроза уголовного преследования? Нужно понимать, что в цивилизованном мире таких вещей быть не может. У нас и так врачи разбегаются, после мединститута меньше половины выпускников идут работать врачами. Я считаю, это последний гвоздь в крышку гроба нашей медицины. И так ее уже практически уничтожили безграмотной реформой, теперь, видимо, посчитали, что нужно добить оставшееся», - отметил он.