«Лига защиты врачей»: СК добьет медицину в России
Глава межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» в эфире НСН возмутился инициативой СК.
Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках. Силовики предлагают две специальные статьи за врачебные ошибки — о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии данных о ней. Врачи опасаются, что это приведет к резкому росту числа уголовных дел. Первая статья в случае гибели двух или более лиц по неосторожности врача предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. За вторую полагается штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что подобная инициатива заставит врачей бежать из профессии, поскольку под такую статью можно будет подвести любого медика.
«Эта мера бессмысленна, много раз уже обсуждалось, что эта инициатива об уголовном преследовании врачей за ошибки не будет вводиться, потому что было однозначное отношение всей медицинской общественности к этой идее. Это окончательно уничтожит остатки нашей медицины. Кто захочет работать врачом в ситуации, когда над тобой постоянно висит угроза уголовного преследования? Нужно понимать, что в цивилизованном мире таких вещей быть не может. У нас и так врачи разбегаются, после мединститута меньше половины выпускников идут работать врачами. Я считаю, это последний гвоздь в крышку гроба нашей медицины. И так ее уже практически уничтожили безграмотной реформой, теперь, видимо, посчитали, что нужно добить оставшееся», - отметил он.
Собеседник НСН выразил надежду, что предложение не будет поддержано парламентариями.
«Я надеюсь, что Госдума не утвердит эти вещи, потому что там остаются же люди, которые понимают всю бессмысленность таких идей и их пагубность. Я думаю, эти предложения не будут утверждены. Слишком грубая ошибка. Фактически это означает, что каждого врача можно будет брать и сажать за решетку. У каждого врача есть ошибки, они всегда были и будут, врач – это тоже человек. А человеку свойственно ошибаться. А сейчас за это предлагается сажать врачей в тюрьму. Тогда врачей просто не останется», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Госдума может принять до конца июля законопроект о наказании за нападения на врачей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. «Сейчас уже поступили поправки из правительства», — отметил он. Вместе с тем глава комитета выступил против приравнивания медработников к сотрудникам полиции, так как это непременно влечет за собой спецобязанности.
Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин выделил основные вопросы, которые нужно решить в сфере здравоохранения: доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов по конкретным направлениям, и лекарственное обеспечение.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Адвокат: Захарченко пытался вернуть миллиарды в бюджет!
- Называющий себя владельцем миллиардов Захарченко опубликовал видео
- МЧС предупреждает москвичей о 32-градусной жаре
- В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек
- Эксперты назвали смертельную опасность долгого рабочего дня