Экономист Мосягин оценил лимит в 10 банковских карт на человека
Для подавляющего большинства россиян в целом достаточно 10 банковских карт. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.
По его словам, предложение ввести лимит по количеству банковских карт на человека «своевременное и правильное». Однако при доработке инициативы важно учитывать потребности финансового планирования самих граждан.
Мосягин отметил, что многие россияне законно используют продукты разных банков. Таким образом они оптимизируют свои расходы, добиваются получения максимального кешбэка и выгодных процентов по вкладам, разделяя потоки средств.
«Возможно, стоит рассмотреть возможность предусмотреть исключения или особый порядок для тех, чьи обстоятельства требуют использования большего количества финансовых инструментов», - заключил эксперт.
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что второй пакет мер против кибермошенников предусматривает ввод ограничения на количество банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
