Экономист Бунич: рис может подорожать вдвое после запрета Индии на экспорт

Мировые цены на рис могут вырасти в два раза в случае введения Индией запрета на экспорт всех сортов, кроме басмати, заявил доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в беседе с «Газетой.Ru».

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По его словам, Индию смогут заметить Вьетнам и Таиланд, чтобы как-то нивелировать возможный дефицит риса.

Бунич отметил, что в России рис не подорожает, так как импорт этой крупы в нашу страну незначителен.

Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН заявил, что в России есть запасы и фармацевтических субстанций, и компонентов для их изготовления, благодаря этому взрывного роста цен на лекарства удастся избежать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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