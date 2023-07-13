Экономист Бунич: рис может подорожать вдвое после запрета Индии на экспорт

По его словам, Индию смогут заметить Вьетнам и Таиланд, чтобы как-то нивелировать возможный дефицит риса.

Бунич отметил, что в России рис не подорожает, так как импорт этой крупы в нашу страну незначителен.

Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН заявил, что в России есть запасы и фармацевтических субстанций, и компонентов для их изготовления, благодаря этому взрывного роста цен на лекарства удастся избежать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

