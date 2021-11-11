В РФ готовят законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

В России разрабатываются проекты законов об обязательных QR-кодах для проезда на транспорте, посещения заведений общественного питания и магазинов. Это впервые подтвердил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Там уточнили, что законодательная инициатива прорабатывается с профильными ведомствами. О внесении в Госдуму соответствующих законопроектов будет сообщено дополнительно.

Ранее РБК со ссылкой на источник в кабинете министров сообщил, что власти внесут два законопроекта о обязательных QR-кодах в транспорте, кафе, ресторанах и магазинах. Предполагается, что требование будет действовать до июня 2022 года.