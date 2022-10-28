Экологи рассказали о мировой практике применения систем экомониторинга

Из-за воздействия антропогенных факторов на природу сегодня изменения климата происходят с пугающей быстротой. Уже в двадцать первом столетии некоторые уголки планеты могут измениться до неузнаваемости, отдельные участки суши из-за подъема уровня Мирового океана уйдут под воду. Для отслеживания состояния составляющих экосистемы необходим экомониторинг. Он также необходим для создания климатических моделей, позволяющих точно прогнозировать будущее Земли.

Самые простые модели показывают прямую взаимосвязь двух явлений, более сложные учитывают множество факторов. Однако все они указывают на угрозу изменения климата и последствия ее воплощения в жизнь. Данные для них собираются не только на Земле, но и в космосе.

Также экомониторинг и климатические модели используются для изучения эффективности мер адаптации к уже произошедшим изменениям, например, к таянию вечной мерзлоты.

По мнению ученых, развитие этой системы в России особенно важно, так как в нашей стране климат меняется в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в среднем, из-за преобладания суши над морем. Одна из задач климатической политики в России — создание системы комплексного мониторинга состояния окружающей среды.

В некоторых российских регионах системы экомониторинга уже есть, самая мощная из них — в Москве. В прошлом году система экомониторинга заработала на Камчатке. Одновременно с их развитием отечественные специалисты работают над созданием собственной глобальной климатической модели.

Решают экологические проблемы и власти Лондона. По подсчетам ученых, к 2050 году климат британской столицы станет напоминать климат Барселоны. Ряд районов Лондона может уйти под воду уже через десять лет. Особое внимание местное руководство уделяет мониторингу состояния окружающей среды и воздуха. Также лондонцы могут подписаться на бесплатные оповещения о высоком уровне загрязнения атмосферы, соответствующие уведомления появляются в общественных местах.

Развиты климатические модели и в США. Например, в Нью-Йорке умеренно-континентальный климат стал скорее субтропическим. К тому же, из-за протяженной береговой линии мегаполису угрожает затопление. В случае резкого роста уровня мирового подтопления знаменитый Манхэттен окажется под водой. Власти города строят специальные заграждения и готовятся резко сократить масштабы выброса парниковых газов.

Развивается в Нью-Йорке и система экомониторинга. Работают стационарные станции забора проб воздуха, в самых неблагополучных районах города используется система Aclima, анализирующая уровень загрязнения воздуха при движении.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/bolshie-i-tochnye-dannye









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