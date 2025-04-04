Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69

Цены на нефть продолжили снижение в пятницу, 4 апреля, стоимость сырья марки Brent опустилась ниже $69 впервые с 11 марта.

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По данным торгов на бирже ICE, в 10:06 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне подешевели до $68,86 за баррель. При этом майские фьючерсы на нефть WTI достигли отметки $65,66.

Накануне стоимость нефти Brent опускалась ниже $72 впервые с 24 марта, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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