Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69
4 апреля 202510:52
Цены на нефть продолжили снижение в пятницу, 4 апреля, стоимость сырья марки Brent опустилась ниже $69 впервые с 11 марта.
По данным торгов на бирже ICE, в 10:06 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне подешевели до $68,86 за баррель. При этом майские фьючерсы на нефть WTI достигли отметки $65,66.
Накануне стоимость нефти Brent опускалась ниже $72 впервые с 24 марта, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru