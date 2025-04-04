Пятизвездочный отель загорелся в турецком Мармарисе

Пожар произошел в пятизвездочном отеле Marmaris Palace в турецком Мармарисе, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство DHA.

Возгорание возникло утром, предположительно, в бойлерной, далее огонь перекинулся на номера. Всего в отеле отдыхали 680 человек, гостей эвакуировали, пожар был потушен.

«Шесть человек надышались дымом и были госпитализированы, их состояние хорошее», - отмечает DHA.

Ранее пожар произошел в отеле «Кервансарай» в городе Бурса в Турции, погибли два человека, напоминает RT.



