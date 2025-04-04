Пятизвездочный отель загорелся в турецком Мармарисе
4 апреля 202510:25
Пожар произошел в пятизвездочном отеле Marmaris Palace в турецком Мармарисе, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство DHA.
Возгорание возникло утром, предположительно, в бойлерной, далее огонь перекинулся на номера. Всего в отеле отдыхали 680 человек, гостей эвакуировали, пожар был потушен.
«Шесть человек надышались дымом и были госпитализированы, их состояние хорошее», - отмечает DHA.
Ранее пожар произошел в отеле «Кервансарай» в городе Бурса в Турции, погибли два человека, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru