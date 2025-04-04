В «Шереметьево» сел самолет с неисправностью в электросистеме
4 апреля 202510:00
Самолет Boeing-737-800 с неисправностью в электросистеме совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Борт сообщением Москва-Волгоград принадлежит авиакомпании «Победа».
«Рейс... сел в "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме», - отметили в экстренных службах.
Ранее стало известно, что на трассе в Вологодской области сел легкомоторный самолет Л4 RA-3337. Росавиация расследует произошедшее, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юлия Пересильд сообщила о расставании с Михаилом Тройником
- СМИ: Телефонный разговор Путина и Трампа пройдет до или после выходных
- В «Шереметьево» сел самолет с неисправностью в электросистеме
- Глава СКР Бастрыкин призвал снимать больше фильмов о героях СВО
- Маск призвал освободить Марин Ле Пен
- Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии в северной части сектора Газа
- ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников без кодов из смс
- Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
- Близ южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
- Богатейшие люди планеты за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru