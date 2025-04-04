В «Шереметьево» сел самолет с неисправностью в электросистеме

Самолет Boeing-737-800 с неисправностью в электросистеме совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Борт сообщением Москва-Волгоград принадлежит авиакомпании «Победа».

«Рейс... сел в "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме», - отметили в экстренных службах.

Ранее стало известно, что на трассе в Вологодской области сел легкомоторный самолет Л4 RA-3337. Росавиация расследует произошедшее, пишет RT.

