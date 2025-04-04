СМИ: Телефонный разговор Путина и Трампа пройдет до или после выходных

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонные переговоры в ближайшее время. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейские источники.

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«Есть ожидания, что еще один телефонный разговор... состоится или до, или после этих выходных», - отмечается в материале.

Российский и американский лидеры проводили телефонный разговор 18 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем СМИ сообщили, что окружение Трампа якобы советует ему не проводить телефонные переговоры с Владимиром Путиным до согласия России на полное прекращение огня на Украине, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

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