СМИ: Телефонный разговор Путина и Трампа пройдет до или после выходных

«Есть ожидания, что еще один телефонный разговор... состоится или до, или после этих выходных», - отмечается в материале.

Российский и американский лидеры проводили телефонный разговор 18 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Между тем СМИ сообщили, что окружение Трампа якобы советует ему не проводить телефонные переговоры с Владимиром Путиным до согласия России на полное прекращение огня на Украине, напоминает RT.

