СМИ: Телефонный разговор Путина и Трампа пройдет до или после выходных
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонные переговоры в ближайшее время. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейские источники.
«Есть ожидания, что еще один телефонный разговор... состоится или до, или после этих выходных», - отмечается в материале.
Российский и американский лидеры проводили телефонный разговор 18 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем СМИ сообщили, что окружение Трампа якобы советует ему не проводить телефонные переговоры с Владимиром Путиным до согласия России на полное прекращение огня на Украине, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru