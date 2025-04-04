Юлия Пересильд сообщила о расставании с Михаилом Тройником
4 апреля 202510:17
Пара замечательных российских актеров Юлии Пересильд и Михаила Тройника распалась. Об этом сообщила Пересильд в своем Telegram-канале.
Актриса пояснила, что написала об этом, чтобы не было потом различных слухов и домыслов.
По её словам, расстались без обид и ненависти.
«Не смогли, не договорились, не совпали. Не получилось», — добавила Юлия.
Ранее актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец решили расстаться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru