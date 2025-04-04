Юлия Пересильд сообщила о расставании с Михаилом Тройником

Актриса пояснила, что написала об этом, чтобы не было потом различных слухов и домыслов.

По её словам, расстались без обид и ненависти.

«Не смогли, не договорились, не совпали. Не получилось», — добавила Юлия.

Ранее актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец решили расстаться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



