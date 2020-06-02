Экологи оценили отказ от мусоропроводов
Главный редактор журнала «Экология и жизнь» в эфире НСН объяснил, какие проблемы может вызвать отказ от мусоропроводов.
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Как сообщает «Коммерсант», он предполагает отказ от мусоропроводов при проектировании новых домов, потому что они мешают внедрению раздельного сбора отходов.
Главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в эфире НСН объяснил, какие проблемы может вызвать отказ от мусоропроводов.
«Это было прогрессивное новшество в свое время, мусоропроводы. Сейчас от них пытаются отказаться во многих местах. И жители бросают свой мусор, не донося до помойки. Не успевают добежать по тем или иным причинам. Мы уже наблюдаем эту ситуацию. Надо как-то мотивировать людей, чтобы мусор не оставляли в подъездах. Наладить систему видеонаблюдения, например. Мешки с мусором в нынешней ситуации могут быть источников вирусной опасности. Их надо убирать, а кто выкинул, неизвестно», - отметил эксперт.
Общее состояние домов улучшится, добавил он.
«Что касается экологической стороны, то, когда из дома удаляется мусороприемник, естественно, дом становится чище. Экологическое состояние дома улучшается», - заключил Самсонов.
Ранее Александр Самсонов рассказал НСН об опасности, которую представляют для окружающей среды закрытые заводы.
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