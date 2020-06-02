Экологи оценили отказ от мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Как сообщает «Коммерсант», он предполагает отказ от мусоропроводов при проектировании новых домов, потому что они мешают внедрению раздельного сбора отходов.

Главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов в эфире НСН объяснил, какие проблемы может вызвать отказ от мусоропроводов.