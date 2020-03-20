В России запретят смешивать разные виды мусора при транспортировке

В России запретят смешивать разные виды мусора на законодательном уровне. С такой инициативой выступил «Российский экологический оператор» (РЭО). В компании пояснили, что большинство россиян заявили, что готовы к раздельному сбору мусора, однако нередко при транспортировке содержимое контейнеров для раздельного сбора ТКО высыпают в одну машину. Это не только вредит отрасли, но и подрывает доверие россиян к проводимой реформе.

Названы главные проблемы граждан в сфере обращения с мусором

По словам генерального директора ППК РЭО Ильи Гудкова, региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия, сообщает телеканал «360».

По его мнению, введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных нарушений.

Ранее в РЭО назвали три основные проблемы с бытовыми отходами. В их числе - отсутствие баков для раздельного сбора мусора.








Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МусорЭкология