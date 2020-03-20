В России запретят смешивать разные виды мусора при транспортировке

В России запретят смешивать разные виды мусора на законодательном уровне. С такой инициативой выступил «Российский экологический оператор» (РЭО). В компании пояснили, что большинство россиян заявили, что готовы к раздельному сбору мусора, однако нередко при транспортировке содержимое контейнеров для раздельного сбора ТКО высыпают в одну машину. Это не только вредит отрасли, но и подрывает доверие россиян к проводимой реформе.