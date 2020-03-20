В России запретят смешивать разные виды мусора при транспортировке
В России запретят смешивать разные виды мусора на законодательном уровне. С такой инициативой выступил «Российский экологический оператор» (РЭО). В компании пояснили, что большинство россиян заявили, что готовы к раздельному сбору мусора, однако нередко при транспортировке содержимое контейнеров для раздельного сбора ТКО высыпают в одну машину. Это не только вредит отрасли, но и подрывает доверие россиян к проводимой реформе.
По словам генерального директора ППК РЭО Ильи Гудкова, региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия, сообщает телеканал «360».
По его мнению, введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных нарушений.
Ранее в РЭО назвали три основные проблемы с бытовыми отходами. В их числе - отсутствие баков для раздельного сбора мусора.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Союзу ветеранов нравится новый Жуков и его лошадь
- «Зеленский может пить шампанское»: Кризис на Украине спишут на коронавирус
- Нащупать дно: Производители нефти продолжат испытание низкими ценами
- Мишустина попросили отменить плату за парковки из-за коронавируса
- Эксперт по изоляции. Серебренников дал советы по сидению дома . ВИДЕО