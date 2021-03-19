Эколог предупредил о смертельно опасном мусоре

Севшие батарейки и испортившиеся ртутные лампы могут серьёзно навредить окружающей среде и представляю опасность для человека и животных в случае неправильной утилизации. Об этом предупредила эколог Наталья Соколова.

«Ни в синий бак для вторсырья, и в серый для прочих отходов столь опасные предметы выкидывать нельзя ни в коем случае», - заявила эксперт в эфире «Радио 1». Даже в том случае, если только одна батарейка попадает на мусорный полигон, либо куда-то ещё на подпольную свалку, 20 квадратных метров территории окажутся заражёнными.