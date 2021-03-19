Эколог предупредил о смертельно опасном мусоре
Севшие батарейки и испортившиеся ртутные лампы могут серьёзно навредить окружающей среде и представляю опасность для человека и животных в случае неправильной утилизации. Об этом предупредила эколог Наталья Соколова.
«Ни в синий бак для вторсырья, и в серый для прочих отходов столь опасные предметы выкидывать нельзя ни в коем случае», - заявила эксперт в эфире «Радио 1». Даже в том случае, если только одна батарейка попадает на мусорный полигон, либо куда-то ещё на подпольную свалку, 20 квадратных метров территории окажутся заражёнными.
Тяжёлые металлы, попадающие в землю, не дают возможности вырасти как минимум двум деревьям, кроме того, погибнут несколько тысяч дождевых червей, которые перерабатывают почву.
В дальнейшем на такой территории не смогут жить ежи и кроты. Не менее опасна ртуть из ламп, её пары смертельно вредны для человека - в группе риска дети, беременные женщины и пенсионеры.
По оценке Натальи Соколовой, проблема с утилизацией опасных отходов заключается, помимо человеческого фактора, в немалой степени, в нехватке соответствующих пунктов сбора. Кроме того, ощущается острый дефицит предприятий по их переработке. В связи с этим эколог призвала комплексно подходить к решению данного вопроса.
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