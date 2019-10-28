В России поддержали нападки главы H&M на Грету Тунберг

Генеральный директор компании H&M Карл-Йохан Перссон заявил, что встревожен из-за призывов 16-летней экоактивистки Греты Тунберг отказаться от массового потребления ради экологии, сообщает РИА Новости. По его словам, отказ от потребления окажет незначительное влияние на экологию, но приведет к социальной катастрофе.

В эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов поддержал заявление Карла-Йохана Перссона. По его словам, отходы «общества потребления» уже давно и успешно перерабатываются, а слова Тунберг – не более чем популизм.