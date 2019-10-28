В России поддержали нападки главы H&M на Грету Тунберг
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в эфире НСН назвал популизмом заявления Тунберг об отказе от «общества потребления».
Генеральный директор компании H&M Карл-Йохан Перссон заявил, что встревожен из-за призывов 16-летней экоактивистки Греты Тунберг отказаться от массового потребления ради экологии, сообщает РИА Новости. По его словам, отказ от потребления окажет незначительное влияние на экологию, но приведет к социальной катастрофе.
В эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов поддержал заявление Карла-Йохана Перссона. По его словам, отходы «общества потребления» уже давно и успешно перерабатываются, а слова Тунберг – не более чем популизм.
«Это немного популистский слоган. Мне кажется, это сложный ответ на простой вопрос. С точки зрения эколога, потребление генерирует определенные виды отходов, которые необходимо перерабатывать. И мы уже научились перерабатывать основные промышленные субстанции: мы можем работать с пластиком, с тканями, с металлами, с электроникой и так далее. Поэтому я не вижу никаких серьезных воздействий на экологическую обстановку, на окружающую среду. Поэтому, это больше популистский лозунг, который сложно комментировать мне как практику-экологу», - подчеркнул он.
Отвечая на заявления Тунберг, Перссон отметил, что бороться с изменениями климата и загрязнением окружающей среды нужно, но не запретами и мораториями, а внедрением экологических инноваций.
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