Путин вышел на связь с космонавтами на МКС

Владимир Путин вышел на связь с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что президент России связался с экипажем МКС в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.

В ходе общения по видеосвязи, глава государства не только поздравил экипаж с предстоящим праздником, но также выразил надежду на то, что Россия и зарубежные партнеры будут и дальше совместно развивать космическую отрасль. По словам президента, освоение космоса остается символом развития человечества и прогресса, открывает новые перспективы, подчёркивает Life.ru.