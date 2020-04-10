Путин вышел на связь с космонавтами на МКС
Владимир Путин вышел на связь с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что президент России связался с экипажем МКС в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.
В ходе общения по видеосвязи, глава государства не только поздравил экипаж с предстоящим праздником, но также выразил надежду на то, что Россия и зарубежные партнеры будут и дальше совместно развивать космическую отрасль. По словам президента, освоение космоса остается символом развития человечества и прогресса, открывает новые перспективы, подчёркивает Life.ru.
Накануне НСН писала, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур. С очередной миссией на Международную космическую станцию (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди.
Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин сообщил, что экипаж находится более месяца на карантине из-за пандемии коронавируса.
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