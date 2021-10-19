Екатеринбургский депутат назвал QR-коды «фуфлом»
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса следует принимать жёсткие меры, сообщает РИА Новости.
По его мнению, вместо системы QR-кодов необходимо ввести карантин, в том числе и для тех, кто прошёл вакцинацию.
«QR-коды - это фуфло!... человек укололся и радостный снимает маску и где-то начинает ходить, всех заражать. А где гарантия, что антитела выработались?... Если есть жёсткие меры - надо принимать жёсткие меры», - подчеркнул Колесников.
Депутат добавил, что QR-код можно легко подделать и ему уже поступали подобные предложения.
Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил перечень категорий граждан, которые должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru