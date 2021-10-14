В Свердловской области расширили список граждан, подлежащих обязательной вакцинации
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил перечень категорий граждан, которые должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что теперь до 15 ноября первую прививку должны будут сделать работники здравоохранения, социальной защиты, музеев, объектов транспортной инфраструктуры.
До этого данное постановление распространялось на работников сферы образования и госслужащих.
Ранее сообщалось, что власти Свердловской области введут систему QR-кодов частично с 25 октября, 8 ноября система будет расширена для посещения ряда общественных мест.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Медики заподозрили пластику на лицах Тома Круза и Мадонны
- МВД изменило паспорт гражданина РФ
- Инфекционист призвал ужесточить ковидные ограничения в Москве
- Финляндия откроет для пассажирского сообщения с РФ погранпункт «Вайниккала»
- Экс-солистка «Демо» рассказала о насилии со стороны продюсера
- Куба отменит ПЦР-тестирование туристов с 15 ноября
- В Кремле не обсуждают корректировку пенсионной реформы
- Путин сообщил о кратном увеличении грузопотока по Севморпути
- Клава Кока поймала Леди Гагу на плагиате
- Экстремистам запретят работать пилотами и бортпроводниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru