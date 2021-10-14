В Свердловской области расширили список граждан, подлежащих обязательной вакцинации

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил перечень категорий граждан, которые должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что теперь до 15 ноября первую прививку должны будут сделать работники здравоохранения, социальной защиты, музеев, объектов транспортной инфраструктуры.

До этого данное постановление распространялось на работников сферы образования и госслужащих.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области введут систему QR-кодов частично с 25 октября, 8 ноября система будет расширена для посещения ряда общественных мест.

