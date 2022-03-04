«Эхо Москвы» удалит все корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт
4 марта 202217:32
Радиостанция «Эхо Москвы» объявила в своём Telegram-канале об отключении сайта, а также удалении всех корпоративных аккаунтов в социальных сетях.
В сообщении говорится, что это - вынужденное действие.
«В связи с ликвидацией «Эха Москвы», мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт», - пояснила радиостанция.
Ранее в «Эхо Москвы» заявили, что намерены продолжить работу в социальных сетях и на платформе YouTube.
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4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru