«Эхо Москвы» удалит все корпоративные аккаунты в соцсетях и отключит сайт

Радиостанция «Эхо Москвы» объявила в своём Telegram-канале об отключении сайта, а также удалении всех корпоративных аккаунтов в социальных сетях.

«Эхо Москвы» ликвидирует радиоканал и сайт

В сообщении говорится, что это - вынужденное действие.

«В связи с ликвидацией «Эха Москвы», мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт», - пояснила радиостанция.

Ранее в «Эхо Москвы» заявили, что намерены продолжить работу в социальных сетях и на платформе YouTube.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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