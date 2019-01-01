Минсельхоз может получить право регулировать сбор дикоросов
Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, грибов, семян, орехов, березового сока и лекарственных растений, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что заготовительные конторы, в которые россияне смогут сдавать собранные в лесу дикоросы без уплаты налогов, могут возродиться в РФ. Согласно инициативе, граждане смогут принести в эти конторы ягоды и грибы, которые они собирают в лесу.
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