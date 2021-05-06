В России ужесточили правила сбора ягод и грибов

Правило насчет березового сока действует даже в том случае, если его собирают для личного употребления. С этой целью придется арендовать участок леса.

При сборе грибов и ягод для продажи будут действовать аналогичные нормы. Если речь идет о личных нуждах, то стоит соблюдать ряд действующих в регионе норм, которые определяются субъектом самостоятельно.

Лисички, сыроежки, маслята и опята разрешено собирать, если их шляпки более полутора сантиметров в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков он должен превышать 2,5 сантиметра.

Также, согласно новым правилам, грибы следует срезать ножом или осторожно выкручивать. Сбор грибов с токсическим и наркотическим действием запрещен. Для нарушителей закона предусматривается уголовная ответственность.

Любителям – грибникам рекомендует отправиться на тихую охоту в Московской области уже в начале мая. Уже сейчас в лесах, особенно на юге Подмосковья, можно набрать сморчков и строчков.

