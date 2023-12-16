«Его любили за музыку». Политики и музыканты подчеркнули вклад Егора Летова в панк-рок
В Омске может появиться памятник лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову.
Памятник лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову предложили установить в Омске.
Бывший губернатор региона Леонид Полежаев считает, что в городе стоит установить памятник еще и советскому поэту Тимофею Белозерову. По его мнению, Омску нужно отдать им должное за «заметный и большой вклад» в развитие культуры.
Жители Омска четыре года назад собирали подписи за установку памятника Егору Летову. Монумент хотели установить на на улице Петра Осминина, в районе дома 5 (дом, где жил Егор Летов). Инициатива осталась нереализованной.
Ранее имя Егора Летова было присвоено одному из частных аэродромов в Омской области.
Егор Летов являлся одной из самых знаковых фигур андеграунда и авангарда и оказал большое влияние на советскую и российскую рок-культуру.
Родился Летов 10 сентября 1964 года в Омске. В начале 80-х годов он собрал свою первую группу «Посев». А уже в 1984 году он создал «Гражданскую Оборону», которая впоследствии стала одним из самых значимых коллективов для панк-культуры в стране.
Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с НСН поделился своими воспоминаниями о лидере рок-группы «Гражданская оборона».
«Он много сделал. Мы с ним были знакомы и даже пересекались на концертах. Он пытался у нас записывать на репетиционной площадке, кажется, в 89-ом году, что-то. Замечательный, хороший человек был. Но не единственный из панк-рока. Еще Андрей Панов из группы “Автоматические удовлетворители” большой вклад внес в историю панк-движения и Алекс Оголтелый из “Народного ополчения”. Но Егор, он не то чтобы более медийный, а его очень многие любили за его музыку, за его песни. Кто знает, допустим, что было бы с Цоем, если бы не случилась эта трагедия. В том числе, неизвестно, что бы с Летовым было бы дальше. Дальше бы он продолжал музицировать или нет – никто не знает. Я думаю, что, конечно бы, продолжал. Но, к сожалению, различные транквилизаторы, которые в рок-н-ролле в свое время присутствовали, остановили его движение», - рассказал музыкант.
Интервью музыканта и солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое он дал в 1998 году, было заблокировано по требованию МВД РФ в августе 2021 года. Соответствующая информация о блокировке «Егор Летов как он есть» содержится в реестре Роскомнадзора.
В беседе с журналисткой Любовью Парфентьевой Летов рассказал о своём отношение к наркотикам и психоделическим препаратам. При этом, несмотря на блокировку, данное всё ещё можно найти на официальном сайте «Гражданской обороны».
«Ограничивать доступ к интервью, мнениям, личным оценкам публичных и известных людей, да еще и произнесенных десятки лет назад — оксюморон и абсурд нашей российской действительности госрегулирования информационной среды», - прокомментировал блокировку руководитель «Роскомсвободы»* Артем Козлюк* (**организация и ее глава внесены в реестр иноагентов Минюста РФ 23.12.2022 г)
Егор Летов скончался в феврале 1998 года в возрасте 44-х лет. С 1997 года он был женат на Наталье Чумаковой, бас-гитаристке, вошедшей в состав «Гражданской обороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Вдова основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова Наталья Чумакова в январе 2022 года обнародовала видео его ранее неизвестной песни.
«Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи Посева. Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое. В общем, вот кусочек альбома "Дождь в казарме"», - говорится в сообщении Чумаковой, опубликованном «ВКонтакте».
К посту прилагается рукопись песни «Strange Daws» датированная декабрем 1983 года.
Лидер рэп-группы «Соль Земли» Артем Саграда в интервью НСН назвал любимых рок-музыкантов и авторов текстов. В их числе Гарик Сукачев, лидер «Алисы» Константин Кинчев «Калинов Мост» и Илья Кормильцев.
«Ну и нельзя не сказать про Егора Летова. Я не понимаю, как можно не любить "Гражданскую оборону". В целом я слушаю много совершенно разной музыки: от танцевальной до авторской песни. Нет плохих жанров, есть сильные и слабые композиции», – заявил Саграда.
Ранее НСН писала, что новый вид жуков-пилоусов назван в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Насекомое, получившее наименование Augyles letovi, открыл сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина Алексей Сажнев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru