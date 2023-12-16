«Его любили за музыку». Политики и музыканты подчеркнули вклад Егора Летова в панк-рок

Бывший губернатор региона Леонид Полежаев считает, что в городе стоит установить памятник еще и советскому поэту Тимофею Белозерову. По его мнению, Омску нужно отдать им должное за «заметный и большой вклад» в развитие культуры.

Жители Омска четыре года назад собирали подписи за установку памятника Егору Летову. Монумент хотели установить на на улице Петра Осминина, в районе дома 5 (дом, где жил Егор Летов). Инициатива осталась нереализованной.

Ранее имя Егора Летова было присвоено одному из частных аэродромов в Омской области.

Егор Летов являлся одной из самых знаковых фигур андеграунда и авангарда и оказал большое влияние на советскую и российскую рок-культуру.

Родился Летов 10 сентября 1964 года в Омске. В начале 80-х годов он собрал свою первую группу «Посев». А уже в 1984 году он создал «Гражданскую Оборону», которая впоследствии стала одним из самых значимых коллективов для панк-культуры в стране.

Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с НСН поделился своими воспоминаниями о лидере рок-группы «Гражданская оборона».

«Он много сделал. Мы с ним были знакомы и даже пересекались на концертах. Он пытался у нас записывать на репетиционной площадке, кажется, в 89-ом году, что-то. Замечательный, хороший человек был. Но не единственный из панк-рока. Еще Андрей Панов из группы “Автоматические удовлетворители” большой вклад внес в историю панк-движения и Алекс Оголтелый из “Народного ополчения”. Но Егор, он не то чтобы более медийный, а его очень многие любили за его музыку, за его песни. Кто знает, допустим, что было бы с Цоем, если бы не случилась эта трагедия. В том числе, неизвестно, что бы с Летовым было бы дальше. Дальше бы он продолжал музицировать или нет – никто не знает. Я думаю, что, конечно бы, продолжал. Но, к сожалению, различные транквилизаторы, которые в рок-н-ролле в свое время присутствовали, остановили его движение», - рассказал музыкант.

