В Элисте открыли памятник Виктору Цою, над которым работали 10 лет

Памятник музыканту Виктору Цою, работа над которым велась 10 лет, открыли в Элисте (Калмыкия).

Открытие памятника приурочено 60-летию со дня рождения Цоя. Скульптура установлена на Аллее Героев в центральной части города.

21 июня лидеру группы «Кино» Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет. Ранее стало известно, что к памятной дате «НАШЕ Радио» запустило среди слушателей конкурс каверов на песни легендарного коллектива, голосование состоится 21-22 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Музыканты
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