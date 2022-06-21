В Элисте открыли памятник Виктору Цою, над которым работали 10 лет
21 июня 202221:32
Памятник музыканту Виктору Цою, работа над которым велась 10 лет, открыли в Элисте (Калмыкия).
Открытие памятника приурочено 60-летию со дня рождения Цоя. Скульптура установлена на Аллее Героев в центральной части города.
21 июня лидеру группы «Кино» Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет. Ранее стало известно, что к памятной дате «НАШЕ Радио» запустило среди слушателей конкурс каверов на песни легендарного коллектива, голосование состоится 21-22 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+5 167 / сут.
Умерли
381 тыс.+114 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+6 163 / сут.
- Небензя: украинцы остаются родным и дружественным народом
- В Минобороны заявили об эвакуации 2 млн украинцев в РФ
- В Элисте открыли памятник Виктору Цою, над которым работали 10 лет
- Белый дом выразил потрясение словами Пескова о смертной казни для американцев
- Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста цен на тарифы Tele2
- Пилот потерпевшего крушение Су-25 в Ростовской области погиб
- Совет директоров Twitter выступил за продажу компании Маску
- Домашний арест Додона продлен еще на 30 дней
- Поезда запустят между Крымом и Мелитополем с 1 июля
- СМИ: военный самолет упал в Ростовской области
21 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru