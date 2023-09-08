Египетская Red Sea с 8 по 17 сентября приостановила полеты в Москву
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что приостанавливает полеты в Москву с 8 по 17 сентября из-за «производственной необходимости». Об этом сообщило российское ведомство.
Отмечается, что Росавиация проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки туристов после остановки полетов. Кроме того, по данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату полета пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а в случае отказа пассажира от перелета перевозчик полностью компенсирует стоимость билета.
Ранее, 7 сентября, Росавиация взяла на контроль вопрос выполнения полетов Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву и в обратном направлении. Тогда в федеральной службе отмечали, что авиаперевозчик из-за неисправности самолета не мог обеспечить перевозку россиян в течение почти двух суток, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru