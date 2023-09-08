Египетская Red Sea с 8 по 17 сентября приостановила полеты в Москву

Отмечается, что Росавиация проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки туристов после остановки полетов. Кроме того, по данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату полета пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а в случае отказа пассажира от перелета перевозчик полностью компенсирует стоимость билета.

Ранее, 7 сентября, Росавиация взяла на контроль вопрос выполнения полетов Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву и в обратном направлении. Тогда в федеральной службе отмечали, что авиаперевозчик из-за неисправности самолета не мог обеспечить перевозку россиян в течение почти двух суток, передает «Радиоточка НСН».

