Росавиация: Аэропорты Москвы работают штатно

Как отметили в федеральном агентстве, утром 18 августа были временно ограничены полеты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Меры приняли для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

«В 04:30 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты. На запасные аэропорты было перенаправлено семь рейсов, где они выполнили успешную посадку ... В настоящее время аэропорты ... работают штатно», — указали в Росавиации.

В ночь на пятницу средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Москве, напоминает «Свободная пресса». По данным Минобороны, дрон упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, пострадавших нет, пишет Ura.ru.

