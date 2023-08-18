Росавиация: Аэропорты Москвы работают штатно
Все аэропорты Москвы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Как отметили в федеральном агентстве, утром 18 августа были временно ограничены полеты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Меры приняли для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
«В 04:30 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты. На запасные аэропорты было перенаправлено семь рейсов, где они выполнили успешную посадку ... В настоящее время аэропорты ... работают штатно», — указали в Росавиации.
В ночь на пятницу средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Москве, напоминает «Свободная пресса». По данным Минобороны, дрон упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, пострадавших нет, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru