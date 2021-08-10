Египет установит минимальные цены на отели для гарантии уровня сервиса

Соответсвующее заявление сделал глава министерства туризма Египта Халед аль-Анани. По его словам, стоимость пятизвездочных отелей будет начинаться с 40 долларов, в четырехзвездночных - с 28 долларов. Цена рассчитана на одного человека.

Халед аль-Анани подчеркнул, что целью является борьба с нелегальной конкуренций отельеров, которые занижают цены, но не предоставляют необходимый уровень сервиса.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил «Радиоточке НСН», что в настоящее время стоимость туров в Египет чересчур высокая, но ситуация изменится в течение двух месяцев.