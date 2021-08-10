Дорогие пирамиды. В РСТ назвали альтернативу «небюджетному» Египту
Пока цена на туры в Шарм-эш-Шейх и Хургаду остается высокой, можно рассмотреть более дешевые варианты, рассказали в Российском союзе туриндустрии.
Сейчас стоимость туров в Египет чересчур высокая, но ситуация изменится в течение двух месяцев, рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Египет долго ждали, поэтому нет сомнений, что это направление будет популярным для россиян. Сейчас все места забронированы на 100%. Пока рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду выполняет только авиакомпания «Россия», у которой пять рейсов в неделю, и египетские перевозчики, у которых семь таких рейсов. То есть спрос высокий, но и объем пока для такого направления очень и очень небольшой. Правда, в прошлую пятницу Росавиация выдала разрешение еще восьми авиакомпаниям. Так что предложение будет расти, а соответственно снизятся цены. Пока стоимость туров выходит, прямо скажем, небюджетная. Она даже выше, чем в Турцию при заселении в аналогичные гостиницы. Но при расширении перевозки, а это произойдет в течение августа-сентября, мы уверены, что будет снижение», - заявил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что из-за открытия Египта цены на другие курорты не упали. «Это будет все попозже, когда расширят перевозки», - уточнил Барзыкин. Также он назвал актуальные альтернативные направления.
«Если говорить про заграницу, самое бюджетное, что сейчас есть – это все равно Турция. Она ожидаемо сейчас самая востребованная у наших туристов. Можно найти какие-то достойные предложения на Кипре и в Греции. При этом я не беру в расчет те страны, где нет массового потока туристов – например, Черногорию и Болгарию», - сказал вице-президент РСТ.
Сейчас – самая горячая пора для туристов, снижение спроса на средиземноморские и черноморские курорты ожидается только к осени, рассказал Барзыкин.
«Говорить о том, что открылся Египет, и Турция упала? Нет, сейчас идет стабильная продажа. Турция на август была продана вся еще до того, когда Египет открылся. И о пожарах, которые уже потушили, никто не думал, не гадал. Будет сентябрь, будет прохладнее на Средиземном море, и будет падать спрос и снижаться поток туристов. Так будет и на нашем черноморском побережье. Потому что в октябре купаться можно, но непросто», - заявил он.
Резюмируя, Барзыкин отметил, что выездной рынок медленно, но верно растет, поэтому цены будут снижаться.
Ранее в понедельник первый российский самолет после приземлился в египетской Хургаде.
Это был первый регулярный рейс после запрета, наложенного на полеты из России в Египет из-за катастрофы самолета «Когалымавиа» в небе над Синаем в ноябре 2015 года.
8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Позднее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что авиасообщение с курортами Египта возобновится с 9 августа.
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