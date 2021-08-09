РСТ: Египет станет популярнее Турции к концу осени

В Российском союзе туриндустрии уверены, что курорты Египта станут приоритетнее Турции. Как пояснил первый вице-президент Юрий Барзыкин, это произойдет ближе к концу осени, зиме, когда комфортная погода для пляжного отдыха установится как раз на африканских курортах.

При этом, как полагают специалисты, нужно будет около 1,5-2 лет, чтобы восстановить прежний объём турпотока из России в Египет, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что с 9 августа Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

