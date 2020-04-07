ЕГЭ отменен не будет в 2020 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет отменен в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса. Первый экзамен начнется 8 июня, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Роспотребнадзор отказался упрощать задания ЕГЭ из-за коронавируса

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с предложением отменить ЕГЭ в этом году. Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова высказала мнение, что это правильная инициатива. В беседе с RT она пояснила, что в стране сложилась ситуация, когда детей к ЕГЭ не удалось подготовить. При это она отметила, что отмена ЕГЭ маловероятно.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН высказала мнение, что пандемия и самоизоляция выявили ущербность ЕГЭ.

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