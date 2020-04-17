ЕГЭ и всероссийские проверочные работы перенесли из-за пандемии коронавируса

Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в кабмине заявил, что всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года. «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — уточнил Кравцов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в эфире НСН объяснил решение минпросвета, неясностью ситуации по ограничениям, связанным с пандемией коронавируса.

«Мы обсуждаем сейчас все вопросы, связанные с дистанционным образованием с министерством просвещения и считаем, что те решения, которые принимаются сегодня по переносу ЕГЭ на 8 июня и проверочных работ на осень, выверены и продиктованы новыми вызовами, поскольку мы не знаем когда закончатся ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Поэтому министерство, находясь в тесном контакте с регионами, выходит на такие выверенные решения, которые при этом согласованы с большей частью профессиональных специалистов», - сообщил сенатор.

Кроме того, он добавил, что будет сделано всё возможное, чтобы провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) дистанционно, если это потребуется.

«Я считаю, что необходимо сделать всё возможное, чтобы провести ЕГЭ в дистанционном режиме, если конечно иначе не позволит обстановка. Мы находимся в очень продвинутом информационном сообществе, все дети владеют информационным знаниями и поэтому, если иначе не будет получаться, значит надо проводить ЕГЭ на удалённой дистанции», - сказал Морозов.

Накануне ЕГЭ предложил отменить лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он связал это с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН высказал свою жёсткую позицию по этому предложению и объяснил, почему сейчас нельзя отменять ЕГЭ, даже учитывая пандемию.

