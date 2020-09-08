Ефремова поместят в СИЗО на карантин

Михаила Ефремова, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, поместят на карантин в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, подчеркивает ТАСС. Кроме того, как отмечается, актера ждёт первичный медицинский осмотр.

Напомним, ранее во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, напоминает телеканал 360. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.