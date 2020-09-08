Ефремова поместят в СИЗО на карантин

Михаила Ефремова, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, поместят на карантин в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, подчеркивает ТАСС. Кроме того, как отмечается, актера ждёт первичный медицинский осмотр.

Напомним, ранее во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, напоминает телеканал 360. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.

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Между тем, в Кремле отреагировали на вынесенный актёру приговор. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решения судов не подлежат обсуждению со стороны Кремля, в том числе и приговор Ефремову, совершившему смертельное ДТП, пишет Ura.ru.

«Мы не комментируем решения судов», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН выразила согласие с приговором суда.

«Он должен был получить реальный срок. Перед законом все должны быть равны», - подчеркнула Собчак.

Однако она считает, что Ефремов имел все шансы получить меньший срок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТППриговорСудМихаил Ефремов
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