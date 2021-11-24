СМИ: Фильм Ефремова победил в конкурсе видеороликов среди осужденных

Фильм «Евангелие от Федора», сценаристом которого выступил отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, победил во всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Осужденные ИК-4 в Белгородской области сняли фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Ролик получил приз за лучший монтаж.

По данным издания, в фильме приняла участие дочь Ефремова Вера, также в нем снялись другие осужденные и даже работники исправительного учреждения.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель автомобиля Сергей Захаров позже скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7, 5 года заключения, актер отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонкурсФильмМихаил ЕфремовБелгород
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