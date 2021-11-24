СМИ: Фильм Ефремова победил в конкурсе видеороликов среди осужденных
Фильм «Евангелие от Федора», сценаристом которого выступил отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, победил во всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Осужденные ИК-4 в Белгородской области сняли фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Ролик получил приз за лучший монтаж.
По данным издания, в фильме приняла участие дочь Ефремова Вера, также в нем снялись другие осужденные и даже работники исправительного учреждения.
Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель автомобиля Сергей Захаров позже скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7, 5 года заключения, актер отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина пройдёт до Нового года
- Песков: Борьбу с антипрививочниками не стоит превращать в «охоту на ведьм»
- «ВКонтакте» грозит штраф до 8 млн рублей за неудаление экстремистских материалов
- СК возбудил дело против главы «Газпром газораспределение Краснодар»
- ЦБ предложил создать специальный вклад для малоимущих
- Депутаты МГД дали зеленый свет беспилотным автомобилям на дорогах Москвы
- В Таиланде начнут принимать карты «Мир»
- Песков заявил о сохранении антиковидных мер для ревакцинировавшегося Путина
- СМИ: Фильм Ефремова победил в конкурсе видеороликов среди осужденных
- В Минздраве предложили альтернативную службу для призывников с медобразованием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru