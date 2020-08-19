Ефремов сделал замечание адвокату потерпевших

«Чего вы смеетесь, человек погиб!» - обратился он к смеющимся.

Сегодняшние слушания были прерваны из-за эвакуации Пресненского суда.

Между тем источник агентства ТАСС сообщил, что Беркович проверяют на причастность к поставке наркотиков Ефремову. По данным следствия, в момент ДТП на Садовом кольце Ефремов был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

