Ефремов сделал замечание адвокату потерпевших
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова возмутило поведение представителей потерпевшей стороны во время допроса свидетеля защиты в суде. Адвокат Михаил Добровинский и его коллеги засмеялись, когда актрису и ресторатора Татьяну Беркович спрашивали о зависимостях Ефремова, передаёт РЕН ТВ.
«Чего вы смеетесь, человек погиб!» - обратился он к смеющимся.
Сегодняшние слушания были прерваны из-за эвакуации Пресненского суда.
Между тем источник агентства ТАСС сообщил, что Беркович проверяют на причастность к поставке наркотиков Ефремову. По данным следствия, в момент ДТП на Садовом кольце Ефремов был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
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