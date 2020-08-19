Высоцкий: Ефремов пытался контролировать алкогольную зависимость

У Михаила Ефремова есть проблемы с алкоголем, однако, он старается себя контролировать. Об этом 19 августа во время заседания в Пресненском суде заявил друг артиста Никита Высоцкий. Он выступил в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

«Это было, и это очень скверно. Мы все это знали и с этой непростой историей жили. Эту ситуацию до самого последнего времени он контролировал», — цитируют Известия Высоцкого.