Высоцкий: Ефремов пытался контролировать алкогольную зависимость
У Михаила Ефремова есть проблемы с алкоголем, однако, он старается себя контролировать. Об этом 19 августа во время заседания в Пресненском суде заявил друг артиста Никита Высоцкий. Он выступил в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.
«Это было, и это очень скверно. Мы все это знали и с этой непростой историей жили. Эту ситуацию до самого последнего времени он контролировал», — цитируют Известия Высоцкого.
При этом Михаил Ефремов, по словам Никиты Высоцкого, не является наркоманом. Кроме того, он занимался спортом, в частности, катался на лыжах и плавал. Также Актер охарактеризовал Ефремова как «очень верующего, доброго, импульсивного». Личность Ефремова Высоцкий назвал также «очень хорошей», подчеркивает RT.
Напомним, по версии следствия 8 июня, двигаясь по Садовому кольцу, Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии, подчеркивает РИА ФАН.
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