Во время слушаний по делу Ефремова эвакуировали Пресненский суд

Слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прерваны. В их ходе в Пресненском суде столицы объявили эвакуацию из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Из здания были эвакуированы все, включая Михаила Ефремова.

В эту среду, 19 августа, в суде выступали свидетели защиты. Ожидалось, что показания даст и сам артист, пишет RT.