Во время слушаний по делу Ефремова эвакуировали Пресненский суд

Слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прерваны. В их ходе в Пресненском суде столицы объявили эвакуацию из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Из здания были эвакуированы все, включая Михаила Ефремова.

В эту среду, 19 августа, в суде выступали свидетели защиты. Ожидалось, что показания даст и сам артист, пишет RT.

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Напомним, актер проходит по делу о смертельном ДТП. Авария произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Эксперты установили, что во время аварии Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:ДТПСудМихаил Ефремов
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