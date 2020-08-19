Во время слушаний по делу Ефремова эвакуировали Пресненский суд
Слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прерваны. В их ходе в Пресненском суде столицы объявили эвакуацию из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Из здания были эвакуированы все, включая Михаила Ефремова.
В эту среду, 19 августа, в суде выступали свидетели защиты. Ожидалось, что показания даст и сам артист, пишет RT.
Напомним, актер проходит по делу о смертельном ДТП. Авария произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Эксперты установили, что во время аварии Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает Ura.ru.
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