Адвокат допустил заинтересованность властей в критике в адрес Ефремова

«Каждый день на дорогах страны происходит около 460 ДТП, в которых гибнут в среднем 50 человек. Каждая трагедия – огромное горе, но в СМИ мы слышим историю только про Ефремова. Приведу пример из своей практики. Виновник ДТП на Минской улице в состоянии алкогольного опьянения, со следами марихуаны сбил насмерть пятерых детей и двух воспитателей детского дома. Генеральная прокуратура просила назначить наказание, несвязанное с тюрьмой. Поэтому эти двойные стандарты, как мне кажется, и не только мне, связаны с просчетом власти, отсюда и критика Михаила Ефремова. Как я считаю, должен быть запрет комментариев до решения суда, вступившего в законную силу», – сказал он.

Кроме того, председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эксклюзивном интервью НСН перечислил действия, которых народ ждет от государства вместо популистских заявлений.

