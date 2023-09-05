Ефремов лишился нижних зубов в тюрьме
У актера и режиссера Михаила Ефремова, устроившего ДТП и отбывающего тюремный срок в исправительной колонии №4 под Белгородом, выпали нижние зубы. Об этом заявил в интервью агентству ТАСС российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин.
В остальном Ефремов чувствует себя нормально, добавил звезда «Интернов». «Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было восстановить зубы», — добавил Охлобыстин.
Он также отметил, что часто навещает коллегу в колонии вместе с музыкантом Гариком Сукачевым. Охлобыстин также выразил надежду, что Ефремов сможет вернуться в театр «Современник», где артист сейчас очень нужен.
Ранее Ефремов изъявил желание отправиться в зону проведения спецоперации на Украине, однако актеру отказали в этом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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