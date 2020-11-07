Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области

Как передает агентство, Ефремов, осужденный за ДТП в пьяном виде, покинул СИЗО-5, где пребывал до вступления приговора в силу, и был этапирован в колонию в Белгородской области для "дальнейшего отбывания наказания". Данное сообщение было опубликовано в "ОНК Газета", являющимся официальным изданием ОНК.

Ранее НСН писала, что об отправке Ефремова в колонию заявила УФСИН. Однако место, где он будет отбывать наказание, не было названо.

