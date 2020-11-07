Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области
Актер Михаил Ефремов направлен в одну из колоний Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).
Как передает агентство, Ефремов, осужденный за ДТП в пьяном виде, покинул СИЗО-5, где пребывал до вступления приговора в силу, и был этапирован в колонию в Белгородской области для "дальнейшего отбывания наказания". Данное сообщение было опубликовано в "ОНК Газета", являющимся официальным изданием ОНК.
Ранее НСН писала, что об отправке Ефремова в колонию заявила УФСИН. Однако место, где он будет отбывать наказание, не было названо.
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