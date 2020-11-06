Ефремова отправили в колонию

Михаил Ефремов, который был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы, отправлен из СИЗО-5 в колонию. Об этом заявили в пресс-службе УФСИН по Москве. Однако там не называли место, куда отправлен отбывать наказание актер, пишет ТАСС.

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Между тем, сам Ефремов ранее заявил, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО. Туда берут осужденных с первой судимостью и не представляющих опасность для общества. Они могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии. Кроме того, актер отказался ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания. Об этом сообщил его адвокат Владимир Васильев. По словам защитника, актер опасается за свое здоровье во время трудного этапа.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла летом этого года. Актер в состоянии алкогольного выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве. В результате ДТП водитель фургона, в который врезался внедорожник Ефремова, скончался.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
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