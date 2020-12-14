Эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

Эффективность российской вакцины «Спутника V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Об этом заявили разработчики препарата, пишет РИА Новости. Также отмечается, что анализ данных в третьей заключительной точке клинических исследований вакцины подтвердил её эффективность свыше 90%. Это было доказано в трех статистически значимых точках, прописанных в протоколе исследования.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах.

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А ранее в понедельник, 14 декабря, стало известно, что вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы России. Об этом заявил глава Минздрава России, пишет ТАСС. Михаил Мурашко отметил, что поручение главы государства выполнено и препарат для проведения прививочной кампании получили все субъекты РФ.

По словам Мурашко, вакцинация – это тот путь, по которому надо идти, чтобы прервать череду распространения заболевания, отмечает RT.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины «Спутник V», пишет Ura.ru.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:РоссияКоронавирусВакцина
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