Эффективность «Спутника V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

Эффективность российской вакцины «Спутника V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Об этом заявили разработчики препарата, пишет РИА Новости. Также отмечается, что анализ данных в третьей заключительной точке клинических исследований вакцины подтвердил её эффективность свыше 90%. Это было доказано в трех статистически значимых точках, прописанных в протоколе исследования.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах.