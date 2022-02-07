Минздрав разрешил проведение исследований «КовиВака» с участием детей
Третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса «КовиВак» пройдет с участием детей. Соответствующее разрешение выдал Минздрав России. Документ опубликован в государственном реестре министерства.
Отмечается, что в исследованиях примут участие 1050 добровольцев. Испытания вакцины пройдут в Перми, Московской области, Самаре и Санкт-Петербурге. Завершить третью фазу испытаний планируется в декабре 2022 года.
«КовиВак» – инактивированная цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются искусственно ослабленные вирусы.
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