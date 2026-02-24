«Возможно, нужны антидепрессанты по ОМС, но они нужны строго по назначению врача-психиатра, никак иначе. Они не должны продаваться нелегально или на маркетплейсах, не должно быть сетей аптек, где это все продают без рецепта. Мне мои пациенты рассказывают, что такие аптеки есть, продают все, включая транквилизаторы. Необходимо выявлять «черные» аптеки, которые продают подобные препараты без рецепта», - рассказал он.

По его словам, подобные меры могут только усугубить ситуацию, так как молодые люди сегодня сами ставят себе психиатрические диагнозы.

«А антидепрессанты сейчас едят как семечки, у меня целевая аудитория – это зумеры, молодые люди с тревогой, с паническими атаками. Буквально сейчас у меня был на приеме молодой человек 2006 года рождения, который самостоятельно лечит СДВГ, которое сам себе и поставил. Человек сам принимает рецептурный препарат. А если будет такой препарат бесплатным, есть риск того, что кто-то будет наживаться на этом. Например, покупать бесплатно, а потом реализовывать, продавать таким молодым людям. У них это сейчас стало просто каким-то увлечением: они сами ставят себе диагноз и мужественно лечат, тоже все сами. Еще активно влияют публичные люди, блогеры буквально названия говорят, какие им якобы помогли. Но надо понимать, что это все сугубо индивидуально», - добавил собеседник НСН.

Ранее Казанцев рассказал НСН, как полностью излечиться от наркозависимости.

