Россиянам рассказали, как справиться с тревогой

По её словам, следует записать реальные факты, а также то, что является предположениями. Кроме того, человек должен спросить себя - на что он способен повлиять.

Также эксперт посоветовала ограничить информационный поток, так как «избыток новостей усиливает тревогу».

«Малые дозы неизвестности... укрепляют психическую гибкость. И ещё очень важно, чтобы у вас была опора на ценности», - заключила Шелыганова.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что общение с токсичным коллегой стоит свести к минимуму, исключить эмоции и обсуждать только рабочие вопросы.

