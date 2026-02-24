Россиянам рассказали, как справиться с тревогой
Справиться с тревогой поможет разделение фактов и фантазий. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила клинический психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Арина Шелыганова.
По её словам, следует записать реальные факты, а также то, что является предположениями. Кроме того, человек должен спросить себя - на что он способен повлиять.
Также эксперт посоветовала ограничить информационный поток, так как «избыток новостей усиливает тревогу».
«Малые дозы неизвестности... укрепляют психическую гибкость. И ещё очень важно, чтобы у вас была опора на ценности», - заключила Шелыганова.
Ранее психолог Екатерина Каталина заявила «Радиоточке НСН», что общение с токсичным коллегой стоит свести к минимуму, исключить эмоции и обсуждать только рабочие вопросы.
