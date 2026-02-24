Дуров назвал «печальным зрелищем» возбуждение против него уголовного дела
24 февраля 202618:35
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале заявил, что в России против него возбудили уголовное дело по статье о пособничестве терроризму.
По его словам, российские власти постоянно «придумывают новые предлоги», с целью ограничить доступ к мессенджеру и подавить «право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».
«Печальное зрелище», — заключил Дуров.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что вероятность того, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю.
Горячие новости
- Дуров назвал «печальным зрелищем» возбуждение против него уголовного дела
- Канада объявила о новых санкциях против граждан и компаний из России
- Едят как семечки: Психиатр не поддержал включение антидепрессантов в ОМС
- Россиянам рассказали, как справиться с тревогой
- Двое детей экс-солистки группы «Воровайки» погибли под Оренбургом
- Путин заявил об увеличении в России количества терактов
- Россиянам объяснили, почему не стоит хранить деньги на банковских картах
- Путин поручил повысить защищенность работников Минобороны и энергообъектов
- Россиянам перечислили «побочки» антидепрессантов
- Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков