Дуров назвал «печальным зрелищем» возбуждение против него уголовного дела

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале заявил, что в России против него возбудили уголовное дело по статье о пособничестве терроризму.

По его словам, российские власти постоянно «придумывают новые предлоги», с целью ограничить доступ к мессенджеру и подавить «право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».

«Печальное зрелище», — заключил Дуров.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что вероятность того, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю.

